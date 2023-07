L’Ordine dei medici ospite di “Note al chiaro di luna” con il libro “La cura”

Martedì 4 luglio la presidente Pasqualini all’evento in programma alla Casa Rossa a Castiglione della Pescaia



Grosseto: Il libro “La Cura” sarà ospite della prima serata di “Note al chiaro di luna”. La rassegna musicale diretta dalla maestra Gloria Mazzi è in programma martedì 4 luglio alle 21 al museo Ximenes a Castiglione della Pescaia. I concerti, tutti nella suggestiva location della Casa Rossa nella Diaccia Botrona, sono organizzati da A.Gi.Mus Grosseto, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

E durante la serata con “Cello Across the Time: Duccio Dalpiaz al violoncello. Musiche di Bach, Ligeti”, è prevista anche la presentazione del libro dell’Ordine dei medici di Grosseto “La cura” edito da Effigi. La raccolta di racconti scritti dai medici del territorio sarà presentata dalla presidente Paola Pasqualini e dall'editore Mario Papalini. «Ringraziamo la maestra Mazzi e il Comune di Castiglione della Pescaia – dichiara Paola Pasqualini – per averci dato la possibilità di essere presenti durante la serata: il ricavato della vendita del libro andrà a finanziare il progetto dell’asilo nido aziendale che vogliamo aprire all’ospedale Misericordia di Grosseto, iniziativa che vede al nostro fianco anche gli Ordini degli infermieri e dei Farmacisti di Grosseto».