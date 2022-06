Ordinanza per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile

Grosseto: “Anche a Grosseto, come nel resto del Paese, abbiamo l’esigenza di fronteggiare con decisione il periodo di acuta siccità che stiamo vivendo, al fine di preservare il bene più prezioso che abbiamo: l’acqua”.



Con queste parole il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna annuncia l’ordinanza sulla razionalizzazione del consumo di acqua potabile e sul divieto di ogni uso improprio. In particolare, è fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quello igienico-domestici: il divieto rimane valido fino al 31 ottobre 2022.

Sarà la Polizia Locale ad effettuare i controlli sull’effettiva messa in pratica dell’ordinanza che prevede inoltre, per i trasgressori, l’applicazione della sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro.

“Sono certo che i grossetani – prosegue il sindaco Vivarelli Colonna – siano profondamente coscienti e consapevoli della serietà della situazione. Le precipitazioni sempre più scarse e l’aumento della temperatura, a cui va aggiunto il logico aumento dei consumi idrici che, come ogni estate, l’afflusso dei turisti determina, ci spingono ad agire con tempestività e concretezza. Rivolgo dunque un appello a tutti i cittadini non solo al rispetto dei contenuti dell’ordinanza ma soprattutto a mettere in campo tutti i giorni e a prescindere dal periodo, nel proprio piccolo, ogni comportamento virtuoso per preservare la nostra acqua”.