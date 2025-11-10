Ordinanza del sindaco: chiusa la scuola primaria e dell'infanzia Concialini di Braccagni

Grosseto: Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato nel primo pomeriggio di oggi un'ordinanza relativa alla chiusura temporanea del plesso Concialini di Braccagni a decorrere da lunedì 10 novembre e sino a nuova comunicazione, con riserva di valutazione delle condizioni di fruibilità dell'immobile in data 12 novembre, per il tempo necessario al ripristino dell'agibilità.

Il sindaco ordina anche la sospensione delle attività scolastiche in presenza negli ambienti interessati dalle opere di ripristino, con il rinvio alla dirigenza dell'istituto comprensivo per l'adozione di eventuali misure organizzative alternative. È fatto infine obbligo al settore sviluppo infrastrutturale di comunicare tempestivamente al sindaco e ai servizi educativi la data di ultimazione dei lavori e l'esito favorevole della verifica tecnica, ai fini della revoca dell'ordinanza. Il sindaco dispone quindi il tempestivo intervento dei servizi comunali competenti per la verifica e il ripristino dei luoghi, al fine di ripristinare il prima possibile l'ordinario svolgimento delle attività didattiche.

Tutto ciò si è reso necessario visto il rapporto tecnico trasmesso questa mattina dal settore sviluppo infrastrutturale – servizio manutenzione edifici pubblici, con cui si comunica il verificarsi di copiose infiltrazioni nel fabbricato ospitante la scuola primaria e dell'infanzia Concialini di Braccagni, in via dei Garibaldini. Una situazione da attribuirsi a un danneggiamento improvviso delle condotte idriche a servizio dell'impianto di riscaldamento, tali da comportare rischi per la sicurezza di alunni e personale scolastico.