Orc Mediterranean Championship 2025: Luca Vitale su Birba 3 brilla a Sorrento con un prestigioso 4° posto nella Classe C/C

Grosseto: Dal 7 al 10 maggio 2025, Sorrento ha ospitato l'ORC Mediterranean Championship, evento di punta della Tre Golfi Sailing Week. La competizione ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da 17 Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Estonia, Lituania e naturalmente Italia, confermando l'elevato livello internazionale della manifestazione.

In questo contesto altamente competitivo, l'imbarcazione Birba 3, armata da Francesco e Tommaso Marcaccini, ha conquistato un eccellente 4° posto nella Classe C/C. Un risultato che testimonia la dedizione, la preparazione e la sinergia dell'equipaggio, capace di affrontare con determinazione lai sfida proposta da questo prestigioso evento.

Le condizioni meteorologiche nei primi due giorni di regata sono state particolarmente impegnative, con mare formato e vento leggero, soprattutto il primo giorno, mettendo alla prova le capacità tecniche e tattiche degli equipaggi. Nonostante ciò, Birba 3 ha mantenuto una performance costante, dimostrando grande resilienza e adattabilità.

La Tre Golfi Sailing Week non è solo una serie di regate, ma un'esperienza che unisce tradizione, innovazione e passione per la vela. Sorrento, con le sue acque cristalline e la sua ospitalità, si è confermata ancora una volta come capitale internazionale della vela, offrendo un palcoscenico ideale per competizioni di altissimo livello.

"Partecipare all'ORC Mediterranean Championship a bordo di Birba 3 - afferma Luca Vitale - è stata un'esperienza straordinaria; Il livello della competizione era altissimo, con la presenza dei migliori timonieri e tattici del mondo, molti di loro hanno partecipato alla competizione principe, la famosissima Coppa America. Le condizioni meteo dei primi 2 giorni hanno reso le regate particolarmente tecniche, ma l'equipaggio ha risposto con grande coesione e determinazione. Questo 4° posto è un risultato di cui siamo orgogliosi e che ci motiva a continuare a crescere e migliorare. Un ringraziamento speciale a Francesco e Tommaso Marcaccini - conclude Luca Vitale - per la fiducia e a tutto il team per l'impegno profuso."

La prossima sfida per Luca Vitale sarà la Grand Soleil Cup nelle acque di Porto Ercole, dove tutto è pronto per mettere in campo tutta la propria esperienza e passione per la vela.