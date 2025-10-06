Orbetello: Va in pensione Lorella Bruni dopo una lunga carriera in ospedale

Orbetello – Dopo una lunga e apprezzata carriera nel mondo della sanità, Lorella Bruni è andata in pensione nei giorni scorsi. Infermiera diplomata, Lorella ha dedicato gran parte della sua vita professionale all’Ospedale di Orbetello, dove ha svolto il suo servizio con impegno, passione e grande senso del dovere.

Ha concluso il suo percorso lavorativo nel reparto di Medicina Generale, diretto dal dottor Manini, primario del Presidio Ospedaliero di Orbetello. Colleghi e pazienti la ricordano per la sua umanità, la competenza professionale e la dedizione con cui ha sempre affrontato il suo lavoro.

Oltre al suo impegno in ospedale, Lorella Bruni è anche volontaria della Croce Rossa Italiana, appartenente al Corpo delle Infermiere, testimonianza ulteriore del suo spirito di servizio verso la comunità. A Lorella Bruni vanno le più sentite congratulazioni per il traguardo raggiunto e un sincero ringraziamento per tutto ciò che ha fatto, nel corso degli anni, per l’ospedale e per i cittadini di Orbetello.



