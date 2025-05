Orbetello si riconferma bandiera blu per il terzo anno consecutivo, il sindaco a Roma: «Stiamo lavorando bene»

Orbetello: La città riconquista per il terzo anno consecutivo la bandiera blu, riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle spiagge migliori d'Italia. A Orbetello vengono premiate tutte le 6 spiagge principali: Feniglia, Fertilia, Puntata, Osa-Albegna, Giannellla e Tagliata.

La cerimonia di consegna del riconoscimento della fondazione FEE, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, è avvenuta questa mattina a Roma, alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, con la premiazione di 246 tra località di mare e sui laghi e oltre 84 approdi turistici.

A ritirare il riconoscimento direttamente dalle mani del presidente di FEE Italia Claudio Mazza per Orbetello c'era il sindaco Andrea Casamenti: «Oggi giornata di grande soddisfazione – dice il sindaco – per il nostro territorio, per i nostri operatori turistici e per la nostra amministrazione. Il riconoscimento, che arriva per il terzo anno consecutivo, è un segno tangibile che il nostro territorio è sempre stato e resti un'eccellenza balneare, sia dal punto di vista ambientale che dei servizi».

«Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – faremo il nostro consueto giro degli operatori balneari per la consegna della bandiera in modo che sventoli in ognuna delle spiagge a cui è stata assegnata. Da parte nostra ringraziamo i nostri concittadini rispettosi dell'ambiente e fieri delle bellezze del nostro territorio e gli operatori turistici e balneari che, di anno in anno, investono per migliorare la qualità dei servizi e la fruibilità del nostro mare».