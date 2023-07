Orbetello: Scontro scooter-bici, ferite 2 persone

Orbetello: Stamattina in località Santa Liberata nel comune di Orbetello per un incidente tra uno scooter e una bicicletta. Il conducente dello scooter, uomo di 56 anni, è stato portato in codice 2 al Misericordia, il ciclista, uomo di 67 anni, è stato trasportato in codice 1 a Orbetello.

Sul posto sono Intervenuti l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Porto S. Stefano, l'ambulanza CRI Capalbio, Carabinieri e Polizia Municipale di Orbetello e di Porto S. Stefano.