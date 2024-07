Orbetello: Scontro bicicletta-auto, attivato l'intervento dei sanitari del 118 della Asl Toscana sudest alle ore 16,40 per incidente stradale nella città di Orbetello, in via donatori del sangue. Sul posto è intervenuta ambulanza Croce Rossa di Monte Argentario per soccorrere un uomo di 60 anni con traumi.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2. Sul posto anche le forze dell’ordine