Orbetello, Salute mentale adulti, SerD e Servizio sociale già trasferiti all'ex asilo

Proseguono i lavori all'ex Pacchioni



Orbetello: Già trasferiti all'ex asilo in via Mura di Levante 50 i servizi di Salute mentale adulti, SerD e Servizio sociale. Dopo l'annuncio di circa due settimane fa dell'inizio dello spostamento, adesso i pazienti possono recarsi nella nuova sede per usufruire dei suddetti servizi che continueranno a osservare gli stessi orari di apertura al pubblico. Restano, per il momento, ancora all'ex Inam le Cure primarie e l'Ufficio protesi. Nel frattempo continuano i lavori nello stabile dell'ex Pacchioni, che verosimilmente saranno conclusi entro la fine di luglio.

La Direzione di zona si scusa per i disagi recati agli utenti e assicura che ulteriori cambiamenti di sede e orari dei servizi interessati dal trasferimento saranno comunicati puntualmente e con anticipo. Si ricorda inoltre che le modifiche alle attività sono tutte segnalate da apposita cartellonistica atta a informare e orientare i cittadini.