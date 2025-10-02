Orbetello: Pubblicato il Bando ERP 2025

Orbetello: Il Comune di Orbetello informa che con Determina n. 676 del 30 settembre 2025 è stato approvato e pubblicato il Bando generale 2025 per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Il bando resterà aperto dal 6 ottobre al 10 dicembre 2025. Possono presentare domanda tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Con l’entrata in vigore della nuova graduatoria, quella attuale perderà efficacia: anche coloro che sono già inseriti dovranno quindi presentare una nuova domanda per poter concorrere alle future assegnazioni.

Tutta la documentazione, il testo integrale del bando e i moduli di domanda sono disponibili al seguente link: https://comune.orbetello.gr.it/novita/bando-generale-per-lassegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica/

È inoltre possibile rivolgersi all’Ufficio URP del Comune di Orbetello (Piazza Plebiscito 1, piano terra) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 16.



