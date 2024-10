Orbetello protagonista del programma TV Rai “I colori dei borghi”

Orbetello: Mercoledì 2 ottobre è stata trasmessa su RaiPlay la seconda stagione del programma "I colori dei Borghi", condotto da Ivan Cardia, autore e conduttore RAI. Questa affascinante serie si è dedicata all'esplorazione dei piccoli borghi italiani, mettendo in luce le storie e le tradizioni delle comunità che li abitano. Orbetello è stato uno dei protagonisti di questo viaggio che, grazie al particolare format televisivo adottato, ha potuto raccontarsi mostrando al pubblico le sue straordinarie peculiarità.



Il programma, disponibile in boxset su RaiPlay, ha visitato le regioni di Marche, Toscana e Lazio, concentrandosi sulle località più suggestive affacciate sul mare. Le immagini accompagnano gli spettatori attraverso piazze e vicoli nascosti, raccogliendo testimonianze e storie indimenticabili legate alle tradizioni locali, con un focus particolare sui giovani, custodi del futuro dei vari territori.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato l’autore Ivan Cardia - è stato quello di scoprire il valore predominante in ciascuna comunità esplorata. Sebbene ogni borgo custodisca diversi valori, ce n’è sempre uno che emerge. A Orbetello, questo valore è l’amicizia, che funge da vero collante per l’intera comunità, unendo tutte le persone in modo trasversale e indistinto.”

Le riprese hanno visto anche la partecipazione di Don Andrea Covitto, un giovane parroco che ha saputo costruire con i ragazzi un rapporto di dialogo aperto, promuovendo la salvaguardia dei valori sani e genuini, proprio attraverso l’amicizia.

L’assessore al Commercio e al Turismo Maddalena Ottali, ha commentato con entusiasmo: "Desidero ringraziare Ivan Cardia, che ha dimostrato, come in altre occasioni in passato, di avere a cuore il nostro territorio e di saperne cogliere tutti quegli aspetti che lo rendono unico e straordinariamente affascinante. Il programma ‘I colori dei Borghi’ rappresenta per Orbetello una grande opportunità, poiché offre al nostro territorio la possibilità di inserirsi in un circuito promozionale molto significativo. Siamo davvero orgogliosi di aver potuto mostrare al pubblico la bellezza genuina e autentica della nostra comunità".

"I colori dei Borghi" è una produzione di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, ideata da Ivan Cardia e Mariano D’Angelo, con la regia di Maurizio Di Cesare.