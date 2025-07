Orbetello: Prosegue il servizio di Accoglienza agli utenti ed ai visitatori in Ospedale, nel Presidio " San Giovanni di Dio" di Orbetello, nella sede alla " Madonnella", Località Scalo.

Viene svolto e curato da volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, come da accordi di collaborazione tra la stessa organizzazione umanitaria e la direzione sanitaria della struttura.

I Volontari Cri in servizio attivo, ci spiega uno dei Volontari Cri attivi in questo servizio, il dottor Luciano Mattarelli, curano questa attività di accoglienza delle Persone che per vari motivi si recano in Ospedale.

Un'attività anche di indirizzo sulla logistica interna di reparti di ricovero e servizi specialistici ed ambulatoriali molto apprezzata e ben vista, come risposta concreta alle necessità della popolazione ed utile collaborazione con l'azienda asl sud est per questo Presidio, che copre una vasto bacino di utenza del Sud della Toscana ed Alto Lazio.