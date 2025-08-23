Orbetello, prorogata al 15 ottobre la derattizzazione straordinaria sulle Mura e sulla Diga

L’ordinanza del sindaco prevede misure urgenti di bonifica e una gestione più rigorosa della raccolta dei rifiuti.

Orbetello: Il Comune proroga l'intervento di derattizzazione straordinaria lungo via Mura di Ponente, via Mura di Levante e la Diga, particolarmente intorno alle postazioni dei rifiuti, fino al 15 ottobre 2025.

L’intervento si rende necessario e urgente a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati dal personale dell’Asl, che hanno evidenziato condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla proliferazione dei ratti, che infestano, in modo particolare, le aree adibite alla raccolta dei rifiuti .

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intensificare le azioni già previste dai normali programmi di derattizzazione, adottando misure straordinarie per garantire un’efficace sanificazione dell’area e prorogandole fino al 15 ottobre 2025.

Al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi, le aree interessate saranno opportunamente segnalate. Inoltre il Comune invita i cittadini, in particolare i proprietari di animali domestici, ad adottare le opportune precauzioni per evitare il contatto con le aree sottoposte a trattamento per tutta la durata dell’intervento.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione, assicurando che l’intervento venga eseguito nell’ottica di di ripristinare il decoro e la sicurezza nelle aree interessate tanto che il sindaco ha ordinato a Sei, con effetto immediato, di provvedere al miglioramento della gestione del sistema di raccolta, incrementando la manutenzione e pulizia delle campane ed aree circostanti, rendendo flessibile la frequenza della raccolta in coerenza ai picchi di produzione rifiuti, e sostituendo, ove necessario, le campane danneggiate o mal funzionanti.



