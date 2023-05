Orbetello pronta per le Feste di Maggio 2023

Orbetello: Inizieranno venerdì 12 maggio con la solenne processione di San Biagio e si concluderanno domenica 21 con i fuochi d’artificio. Sono le Feste di Maggio 2023 che l'Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco Lagunare presenta quest'anno a quanti vorranno venire a visitare la cittadina in questo mese.



Gli appuntamenti sono tantissimi.

Si parte appunto il 12 maggio con la solenne processione in onore di San Biagio, che dalla Spiaggetta, dove la reliquia del santo patrono arriverà sul battello Remus, raggiungerà il centro fino al Duomo, accompagnati dal Corteo storico Duca D'Arcos, il Gruppo Storico Reali Presidi e i butteri maremmani.

Sabato 13 maggio l'Associazione culturale Duca d'Arcos in collaborazione con il gruppo musicale itinerante "La banda del Torchio" proporrà "Canta il Maggio"; alle 18:00 in Piazza Eroe dei due mondi il Quizzone "Chi vuol esser Orbetellano?", e la sera alle 21:00 presso l'Auditorium Comunale spettacolo "A causa di un sopraggiunto imprevisto" (ingresso gratuito).

Domenica 14 maggio, Tombolata e consegna dei premi “Anguilla d'oro" e "Cavaliere d'Italia". Alle 21:30 presso l'Auditorium il concerto “BRASS BROS & BASS... dal jazz al funky”.

Tanti appuntamenti anche per la settimana successiva, a partire da sabato 20 maggio con la mostra per l'anniversario dei 100 anni dell'Aeronautica militare presso l'ex "polveriera guzman". Domenica 21 maggio invece partenza per per escursioni e passeggiate organizzate la mattina, mentre pomeriggio e sera musica per tutti i gusti.

Le feste chiuderanno domenica sera con lo spettacolo dei fuochi d'artificio alle 22:00.