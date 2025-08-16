Orbetello Piazza IV Novembre, sopralluogo del Comune: «Panchine riparate. Danneggiate da un gesto intenzionale»

Orbetello: «Due delle 4 panchine presenti in piazza IV Novembre a Talamone sono state riparate ma, com'è emerso dal sopralluogo dei tecnici del Comune, le spalliere non possono essersi semplicemente staccate, piuttosto sono state divelte da un gesto intenzionale» a farlo sapere il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi.

«Secondo i tecnici del Comune di Orbetello, che hanno rapidamente effettuato il sopralluogo in piazza IV Novembre – chiarisce Berardi – è impossibile che le spalliere delle due panchine abbiano ceduto, ma è molto probabile che siano state prese a calci».

«Le modalità e i responsabili – sottolinea il consigliere – sono in corso di accertamento, ma è stato un gesto intenzionale, quindi, a danneggiare le strutture e non un cedimento dovuto all'incuria, com'era stato insinuato pubblicamente nei giorni scorsi. In ogni caso l'area è stata messa in sicurezza durante il primo sopralluogo e le panchine, utilizzabili nei giorni scorsi come sedute, oggi sono state riparate e da lunedì tutto ritornerà alla normalità».

«Invitiamo tutti – aggiunge in conclusione Berardi – a un comportamento civile, responsabile e rispettoso dei beni pubblici e, in conseguenza delle risultanze del sopralluogo, sarà nostra cura prendere provvedimenti nei modi e nelle sedi opportune».



