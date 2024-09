Orbetello. Manifestazione pubblica in piazza per l'emergenza laguna

Orbetello: Giovedì 5 settembre, alle ore 18:00 in piazza Eroe dei due mondi, si terrà una manifestazione pubblica per chiedere le dimissioni della giunta Casamenti. Il fulcro della protesta saranno le modalità con le quali è stato affrontato lo stato emergenziale della laguna. Per cercare di comprendere meglio quel che è successo ed evitare che un tale collasso ambientale possa ripresentarsi, tra le richieste principale degli organizzatori ci sono quella di un’adunanza aperta del consiglio comunale e l’accesso completo agli atti del Comitato Tecnico Scientifico, così da avere finalmente chiarezza e trasparenza sulla gestione della laguna da parte dell’amministrazione comunale.

«Il disastro ambientale di questa estate - si legge nella nota - e le sue conseguenze economiche e sociali ci costringono a dover iniziare una riflessione su altre questioni strettamente connesse a quella lagunare: l’incuria del territorio, lo stato economico-occupazionale, la scarsissima offerta culturale ed il disinteresse totale nei confronti dell’ecosistema in cui siamo immersi. Inoltre, l’atteggiamento intimidatorio dimostrato nella delibera di giunta di due settimane fa, in cui si minaccia chiunque possa “ledere l’immagine di Orbetello”, ci ha dato un ulteriore motivo per scendere in piazza».

A organizzare la manifestazione è il Collettivo Kairos con Partito Democratico, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Azione, Giovani Democratici.