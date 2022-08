Orbetello, lotta contro Chironomus Plumosus: arriva l’Ordinanza. Vedi dove

Orbetello: Il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, vista la situazione che ancora imperversa sul territorio comunale di Orbetello per la proliferazione dei chironomidi che si sono verificate, quali un inverno temperato, e le temperature caldo umide riscontrate nelle ultime settimane, sono pervenute all’ufficio ambiente del comune numerose richieste di intervento nella città di Orbetello, in particolare lungo laguna, ha emesso un Ordinanza. Questo il testo: Con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 30/06/2022, esecutiva, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei servizi di “DERATTIZZAZIONE DELLE VIE ED AREE E GIARDINI PUBBLICI E DEI TRATTAMENTI ANTILARVALI ED ADULTICIDI SU AREE PUBBLICHE ANNI 2022 E 2023 – CIG: ZD2369B52B” alla Ditta BRANCA s.r.l. di Grosseto; - In data 21/07/2022, in data 28/07/2022 e in data 02/08/2022 sono stati eseguiti interventi adulticida straordinari di abbattimento dei chironomidi, previa emissione di Ordinanze Sindacali n. 115 del 18/07/2022, n.119 del 25/07/2022 e n. 121 del 29/07/2022;

Con prot. 29586 del 18/07/2022 il Dipartimento di Prevenzione - U.F. Igiene, Sanità pubblica e Nutrizione - USL Toscana Sud Est aveva confermato la necessità di un intervento adulticida straordinario di abbattimento dei chironomidi, esprimendo parere favorevole con prescrizioni all’utilizzo del prodotto proposto dalla Ditta. Considerato il grande numero di esemplari che continuano a permanere nel territorio comunale con particolare riferimento al centro storico dell’abitato di Orbetello ed a Neghelli, a causa del perdurare delle eccezionali e straordinarie condizioni metereologiche si riscontra la necessità di un ulteriore intervento adulticida straordinario da eseguirsi nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto 2022, dalle ore 01:00 alle ore 04:30; Dato atto che l’intervento in oggetto riguarderà solo il centro storico dell’abitato di Orbetello ed il quartiere di Neghelli; Preso atto che con prot. 32489 del 08/08/2022 è stata data comunicazione al Dipartimento di Prevenzione - U.F. Igiene, Sanità pubblica e Nutrizione - USL Toscana Sud Est dell’ulteriore intervento adulticida straordinario di abbattimento dei chironomidi, nelle aree suindicate, Ordinanza N.126/2022 del 08-08-2022 1/3 mediante l’utilizzo dello stesso prodotto già autorizzato con prot. 29586 del 18/07/2022, le cui schede di sicurezza sono allegate al presente atto; Assunto che la corretta gestione delle problematiche d’igiene urbana ed ambientale necessita di interventi continuativi, al fine di tutelare l'interesse pubblico generale ed al fine di non arrecare disagi e/o disservizi all'intera comunità.

Rilevata pertanto la necessità di eseguire tempestivamente il suddetto servizio disponendo l’effettuazione dell’intervento, in quanto ritenuto indispensabile per far fronte alle esigenze igieniche e di tutela ambientale, stante il rischio per la salute pubblica rappresentato dalla notevole quantità di insetti presenti ed incrementato dalle particolari condizioni meteorologiche; Tenuto conto che, vista la straordinarietà e l’eccezionalità della situazione, trattandosi di un’emergenza di igiene pubblica, risulta necessaria ed improcrastinabile l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, avvisando la popolazione residente in modo che possano essere presi necessari accorgimenti a tutela della salute pubblica che in ragione della situazione di emergenza non potrebbe essere protetta in modo adeguato; Visto l’art.54 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 in merito alla competenza del Sindaco per provvedimenti contingibili e urgenti circa la prevenzione di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini, rilevato sussisterne i presupposti; Visto l’art.50 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 in merito alla competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e rilevato sussisterne i presupposti; ORDINA per tutto quanto richiamato nella premessa, - alla ditta BRANCA s.r.l. con sede in Via Aurelia Nord Km 186.400 - 58100 Grosseto, di effettuare nella nottata tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto 2022, con inizio alle ore 01.00 e fine alle ore 04:30 di giovedì 11/08/2022, i trattamenti straordinari di disinfestazione adulticida di chironomidi molesti mediante abbattente notturno, nelle aree verdi e nelle vie del centro abitato di Orbetello, ed in zona denominata “Spiaggetta”

INVITA, in via del tutto precauzionale, a tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione di:



tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata;

se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento;

tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.





nella foto i "moscerini" in volo durante un concerto in laguna dello scorso fine luglio 2022.