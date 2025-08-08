Lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 agosto alle ore 21.30 nella bellissima Piazza Giovanni Paolo II prosegue l’Orbetello Piano Festival

Orbetello: Tre appuntamenti imperdibili con artisti straordinari che arrivano dal Giappone per regalare atmosfere uniche sotto le stelle della laguna

Orbetello incontra Tokyo: con tre serate di musica tra Laguna e Sol Levante, lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 agosto alle ore 21.30 nella bellissima Piazza Giovanni Paolo II si conclude l’edizione 2025 di Orbetello Piano Festival.

Tre appuntamenti imperdibili che vedranno protagonisti artisti straordinari che arrivano dal Giappone per regalare atmosfere uniche sotto le stelle della laguna.

Si comincia lunedì 11 agosto con “Dances” un appuntamento che unisce danza e colori sonori. Sul palco Giuliano Adorno, Yukiko Hirano, Francesco Iannitti (pianoforte), Federico Poli, Yosuke Nomoto (percussioni) e Simona Viganò (voce) daranno vita a un programma con musiche di Darius Milhaud, Yosuke Nomoto, Francesco Iannitti e Leonard Bernstein.

In particolare sarà eseguita “Silver Light”, un’opera composta da Francesco Iannitti Piromallo, che vede come dedicatario Giuliano Adorno, direttore artistico di Orbetello Piano Festival.

Grandi melodie e suggestioni cinematografiche saranno il filo conduttore di “TBSK Orchestra meets Orbetello”, il concerto in programma martedì 12 agosto che proporrà un programma con musiche di Giuseppe Verdi, Joe Hisaishi, Pietro Mascagni, Takashi Yoshimatsu e Maurice Ravel.

Orbetello Piano Festival procederà poi verso il suo gran finale: mercoledì 13 agosto alle ore 21.30 in Piazza Giovanni Paolo II Orbetello si esibirà la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse con il vincitore della Master Edition 2024 Danylo Saienko (pianoforte) che proporrà un programma con musiche di Hector Berlioz, Maurice Ravel e George Gershwin.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: RRD Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

I concerti avranno inizio alle ore 21.30 e sono ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere €15).

Il programma completo del festival è disponibile al link:www.orbetellopianofestival.it

Info e prenotazioni 389 2428801