Orbetello, incidente sulla Giannella: motociclista 39enne grave al pronto soccorso

Orbetello: Paura questa mattina lungo la Strada Provinciale della Giannella, dove intorno alle 11.56 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 39 anni, che viaggiava in sella alla moto. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 Asl Tse e trasportato in codice 3 – il più grave – al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Albinia con ambulanza infermieristica e le forze dell’ordine, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e alla gestione della viabilità lungo la strada, particolarmente trafficata in questi giorni di piena estate. Le condizioni del ferito restano gravi e sotto stretto monitoraggio dei medici.