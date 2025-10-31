Orbetello, inaugurata la 20ª edizione di Gustatus: il gusto della Maremma protagonista fino al 2 novembre

Cibo, vino, cultura e tradizione animano il centro storico. Il sindaco Casamenti: “Un traguardo importante per una manifestazione che cresce ogni anno e racconta l’identità del nostro territorio.”

Orbetello: Fino al 2 novembre il centro storico di Orbetello ospita Gustatus, il senso del gusto 2025: con il taglio del nastro è stata inaugurata ufficialmente la 20esima edizione della manifestazione tra le più caratteristiche e longeve del territorio e che, oltre a promuovere le eccellenze enogastronomiche, valorizza cultura e tradizione.

«Siamo molto orgogliosi – dice il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – di aver raggiunto questo risultato. Insieme a validi collaboratori, nel corso del tempo, siamo riusciti a rinnovare e a reinventare Gustatus, rendendola una manifestazione sempre più ricca e di alta qualità. Quest'anno, condizioni meteo permettendo, festeggeremo in grande il 20esimo anniversario con tanti ospiti speciali, intrattenimento per tutta le età e appuntamenti dedicata alla cultura di alto profilo».

Sebbene durante la prima giornata il meteo non sia stato clemente, durante il fine settimana il tempo sembra che sorriderà a Gustatus: «Per un'edizione – sottolinea l'assessore Maddalena Ottali, che detiene le deleghe a cultura, turismo e commercio – curata in ogni minimo dettaglio, dove una formula ormai consolidata è stata arricchita da importanti novità anche grazie al prezioso contributo della Pro Loco Lagunare, da quest'anno partner ufficiale della manifestazione, che ha portato nuove forze e nuove idee».

«Ringrazio – aggiunge Ottali – I love Italian Food e il presidente Alessandro Schiatti per la fondamentale collaborazione degli ultimi anni e Welcome Maremma che ha supportato negli anni la manifestazione e quest'anno ha fornito comunque le proprie competenze per agevolare l'organizzazione. Sono molto emozionata di aver tagliato l'importante traguardo del ventesimo anniversario: per me questa è un'edizione particolarmente significativa e sono molto orgogliosa di aver contribuito all'organizzazione e allo sviluppo di una manifestazione che non è un semplice contenitore di eventi, ma è capace di creare un'atmosfera diffusa di festa al di fuori del tempo e uno stato d'animo di gioia e leggerezza. Gustatus è un appuntamento unico nel suo genere, è una manifestazione capace di raccontare il nostro territorio coniugando le eccellenze enogastronomiche e la cultura, la tradizione e l'intrattenimento e di particolare rilievo sarà la giornata di sabato».

Il primo novembre, infatti, sarà una giornata speciale ricca di appuntamenti a partire dalla mattina che prevede, dalle 10, la gara dei caratteristici barchini sulla Laguna di Ponente, un pomeriggio denso di appuntamenti tra cultura, sport, letteratura e dibattiti promossi dalle associazioni che operano sul territorio, il tutto tra gli stand dedicati al buon cibo e buon vino. Al Maremma Show sarà la volta dei cocktail di Bruno Vanzan, appuntamento rimandato a sabato causa maltempo, e la sera grande festa in piazza Eroe dei Due Mondi, a partire dalle 22, con il concerto di Nesli e Petit a cui seguirà un prestigioso dj set che andrà avanti fino a notte inoltrata.





Inoltre, tutti i giorni, sono previsti tantissimi eventi nella cornice di una variegata distesa di stand:

STREET FOOD GUSTAPAS

I Ristoranti in piazza. Piazza Giovanni Paolo II. A cura della Pro Loco Lagunare

DEGUSTATUS - Il senso del gusto del Vino

Degusta insieme ai produttori – Salette espositive piazza della repubblica. A cura di Pro Loco Lagunare con la collaborazione di Emiliano Leuti. Per info e prenotazioni, Emiliano Leuti, 329/2555926, emileuti@gmail.com Ingresso a pagamento

ENOTECA GUSTATUS

Piazza della Repubblica. A cura di Pro loco lagunare con la collaborazione di Emiliano Leuti

AREA BIMBI all'interno dei Ciardini Chiusi

GUSTATINUS, IL MERCATINO DELLE CURIOSITÀ

Piazza Cortesini. A cura della Pro Loco Lagunare

ANTICHE TRADIZIONI

A cura del Circolo Cacciatori di Orbetello - Venerdì, Sabato e Domenica pomeriggio: passeggiata con i Pony in collaborazione con l'Agriturismo Lungo Albegna ed esperienze di Jumping di Luca Rivedora. Giardini Chiusi, Piazza Cortesini

TAVERNA RINASCIMENTALE

A cura del Centro Storico Culturale Duca d'Arcos: rievocazione storica, musica, danza. Orto del Priore - Piazza Duomo

SPETTACOLI, CONCERTI E ARTI DI STRADA

VIA DEGLI ARTISTI - A cura di Filippo Muneghina e Art Corrente Alternata - Via Gioberti

PIAZZA DEI DOLCI - Piazza Cortesini

- Piazza Cortesini PIAZZA DELLA CICCIA - Piazza del Plebiscito

- Piazza del Plebiscito PIAZZA DEL TORTELLO - Piazza del Popolo

- Piazza del Popolo PIAZZA DELLE FILIERE - Piazza della Repubblica

- Piazza della Repubblica MASTERCLASS E SHOW COOKING - Piazza della Repubblica Area Maremma Show a cura di I Love Italian Food

ARTI E MESTIERI

Piazza del Priore/Piazza del Duomo

EVENTI E VISITE GUIDATE MUSEO ARCHEOLOGICO GUZMAN

Orari di apertura degli stand enogastronomici: giovedì 30 ore 17:00/23:00 - venerdì 31, sabato 1 e domenica 2 ore 11:00/23:00

Al taglio del nastro presenti le autorità civili e militari, l'onorevole Stefania Craxi e il consigliere regionale Luca Minucci.

Per maggiori info sul programma di Gustatus 2025 visitare il sitowww.gustatus.eu



