Orbetello, il “Carrello solidale” di Unicoop Tirreno a sostegno della Croce Rossa

Orbetello: Prosegue con successo la collaborazione tra la Sezione Soci Unicoop Tirreno dell’Ipermercato di Neghelli e la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, nell’ambito del progetto “Carrello Solidale”.

"Grazie a questa iniziativa, i clienti dell’ipermercato possono donare generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà del territorio. Un ringraziamento particolare va anche al direttore della struttura per le donazioni regolari di prodotti alimentari nell’ambito del progetto “Buon Fine”, che permettono di recuperare eccedenze e distribuirle a chi ne ha bisogno.

La CRI Costa d’Argento esprime riconoscenza a quanti rendono possibile il servizio, tra cui Lucia Asunis, GianPaolo Damiano, Paola Petrucci e Piera Casalini (Delegata di area 2), oltre a Doriana Rispoli e Valeria Magrini di Unicoop Tirreno.

Lo Sportello Sociale di Orbetello, in via Gioberti 16-18, resterà aperto anche ad agosto, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 12, per la consegna dei pacchi alimentari (necessario presentare il modello ISEE in corso di validità).

Le attività di distribuzione sono garantite anche a Porto Santo Stefano, grazie all’impegno di Baldino Rosi ed Edoardo Ferrara, e a Porto Ercole con Alfreda Schiano. È inoltre in fase di promozione l’apertura di uno sportello sociale a Giglio Porto, sull’Isola del Giglio, per estendere il sostegno a tutte le comunità del territorio", termina la nota di Cri Costa d’Argento .