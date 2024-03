Attualità Orbetello: graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice alloggi ERP 26 marzo 2024

Orbetello: E' disponibile la graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice alloggi ERP - anno 2023 con determinazione n. 180 /2024. La graduatoria, pubblicata in forma anonima secondo la vigente normativa della privacy (contenente il solo numero di pratica assegnato alla domanda e comunicato ai concorrenti), è consultabile sul sito internet del Comune di Orbetello all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o presso l’Ufficio URP, p.zza Plebiscito n. 1, Orbetello piano terra, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16. Seguici



