Ambiente Orbetello, Fedagripesca: “Rischio mortale per la Laguna, troppi allarmi inascoltati” 1 giugno 2023

1 giugno 2023 219

219 Stampa



Redazione Il responsabile pesca di Confcooperative regionale Bartoli: “Bisogna intervenire per tempo, grave non averlo fatto”

Orbetello: “I gravi problemi della laguna di Orbetello non sono stati risolti. Siamo molto preoccupati: da un lato c'è la criticità relativa alle alghe, che blocca anche le attività di pesca. Dall'altro, con l'arrivo dell'estate, c’è il rischio concreto che la temperatura dell’acqua salga a livelli insostenibili, limitando molto tutte le attività”. A dirlo è Andrea Bartoli, responsabile pesca di Fedagripesca Confcooperative Toscana, schierandosi al fianco della cooperativa “I Pescatori”. “Non sono state fatte le opere infrastrutturali che servivano - dice Bartoli - e questa è una cosa grave. Noi avevamo lanciato l’allarme in autunno: qualcuno ci disse che eravamo pessimisti e catastrofisti. E invece siamo all'estate e i problemi sono sempre gli stessi. Manca la programmazione per il futuro e così non si salva la laguna. Il nostro ecosistema ci sta già mandando segnali evidenti, davvero vogliamo far correre un rischio mortale a questo luogo meraviglioso?”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Orbetello, Fedagripesca: “Rischio mortale per la Laguna, troppi allarmi inascoltati” Orbetello, Fedagripesca: “Rischio mortale per la Laguna, troppi allarmi inascoltati” 2023-06-01T15:51:00+02:00 184 it Orbetello, Fedagripesca Toscana: “Rischio mortale per la Laguna, troppi allarmi inascoltati”. Il responsabile pesca di Confcooperative regionale Bartoli: “Bisogna intervenire per tempo, grave non averlo fatto” PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/04/25/20210425104054-6dca12eb.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/04/25/20210425104054-6dca12eb.jpg Maremma News Orbetello, Thu, 01 Jun 2023 15:51:00 GMT