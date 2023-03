Orbetello: Donna trovata morta in un canale della laguna

La causa potrebbe essere quella di un incidente in motorino durante la notte



Orbetello: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti stamattina alle ore 9.00 ad Orbetello Scalo in provincia di Grosseto per la presenza di una persona, risultata poi deceduta, in un canale della laguna.

La vittima è una donna di circa 40 anni che sarebbe, almeno stando alle indiscrezioni non ancora però confermate, uscita di strada in nottata perdendo il controllo del motorino, lungo la strada della “Camereta”, finendo in acqua al di là dell'argine in un canale prospicente la laguna nei pressi della discoteca New line.

La vittima è di Orbetello e lascia un figlio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica di Orbetello, Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e Carabinieri di Orbetello, per i rilievi del caso.