Orbetello: Contributo affitto, c'è la graduatoria definitiva: ecco come consultarla

Orbetello: Il Comune di Orbetello rende noto che è stata approvata la graduatoria definitiva dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025” consultabile sia on line che nel palazzo municipale.

Con determina n° 814 del 04/11/2025 è stata approvata la graduatoria definitiva dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025”. La graduatoria è stata pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy e riporterà solo l'indicazione del numero assegnato alla pratica (che è stato precedentemente comunicato ai richiedenti il beneficio).

La graduatoria è consultabile sul sito internet del Comune di Orbetello sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.orbetello.gr.it nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o presso l’Ufficio URP, piazza Plebiscito 1, Orbetello piano terra, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.



