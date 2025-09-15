Orbetello, auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico da parte del Sindaco

Orbetello: “Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Orbetello rivolge a tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico un augurio di buon lavoro e di un percorso formativo sereno e ricco di soddisfazioni.

La scuola rappresenta un pilastro fondamentale della comunità, luogo in cui si costruiscono conoscenze, valori e relazioni che accompagnano i giovani nella loro crescita.

L’Amministrazione esprime la propria vicinanza a tutti coloro che, a vario titolo, vivono e animano la vita scolastica e auspica che l’anno appena iniziato possa tradursi non solo in occasioni di apprendimento, ma anche in momenti di collaborazione, condivisione e partecipazione.

Il percorso scolastico non riguarda soltanto lo studio delle discipline, ma contribuisce a formare cittadini consapevoli, responsabili e capaci di affrontare le sfide del futuro. In questa prospettiva, l’augurio è che ogni studente possa sentirsi parte di una comunità coesa, pronta a sostenerlo e a valorizzarne il talento”, conclude Andrea Casamenti.



