Orbetello al Centro rilancia il ruolo dei cattolici democratici in politica

Presto un incontro con MCL Grosseto per affrontare temi cruciali: sanità, servizi sociali e sicurezza estiva

Orbetello: Il movimento civico "Orbetello al Centro" annuncia un imminente incontro con i vertici provinciali del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Grosseto, guidato dall’ingegner Ferrara. Obiettivo: avviare un confronto costruttivo sul futuro dell’impegno dei cattolici democratici in politica, con uno sguardo attento alle esigenze del territorio, da Orbetello alla Costa d’Argento.

Tra le priorità individuate figurano il rafforzamento dell’Ospedale Civile di Orbetello, con più servizi e personale, e l’aumento delle attività di prevenzione e sostegno sociale. Attenzione anche al tema della sicurezza, in vista del coordinamento zonale delle forze dell’ordine previsto per agosto, periodo in cui la popolazione locale cresce esponenzialmente per l’afflusso turistico.

«Vogliamo costruire un percorso condiviso – fanno sapere dal movimento – per affrontare i problemi reali della comunità con spirito di servizio e responsabilità politica».