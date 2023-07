Orbetello al Centro, Mauro Pettini riconfermato coordinatore

Orbetello: Mauro Pettini è stato riconfermato coordinatore della lista civica che si richiama al Partito Popolare Europeo. Le adesioni al gruppo socio politico "Orbetello al Centro", cresciuto sensibilmente nella cittadina lagunare, nato da una civica che già aveva sostenuto il centro destra alle ultime elezioni amministrative possono essere fatte direttamente da uno dei coordinatori organizzativi, Mauro Pettini.

Negli spazi dei fratelli Pettini, di Piazza Plebiscito nella cittadina lagunare, l'area donne viene seguita da Luana Pacini.

Il gruppo, che si richiama ai valori del centro destra e del Partito Popolare Europeo, intende essere di supporto, ma anche di stimolo verso questa amministrazione comunale.

«La richiesta da noi fatta con urgenza - dice Pettini - è di una maggiore pulizia del Paese, ora che siamo in estate e la apertura di "vespasiani mobili" in affitto per tutta l'estate, un problema veramente serio ed urgente».