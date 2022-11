"Orange The World" i Soroptimist Club contro la violenza di genere

Follonica: Inizia il 25 novembre il periodo chiamato Orange The World durante il quale i Soroptimist Club presenti nel mondo promuovono azioni mirate al contrasto della violenza di genere.



Il club di Follonica e Colline Metallifere agirà quest'anno su diversi fronti; innanzitutto per tutte e due le settimane e cioè fino al 10 dicembre il monumento di Ivan Theimer intitolata “Allegoria del mare” sarà illuminato di arancione, il colore per la campagna antiviolenza. Lo stesso faranno i comuni delle Colline Metallifere, Scarlino Gavorrano, Massa Marittima, Montieri e Monterotondo.

Durante queste due settimane de l'Orange saranno inoltre diffusi, sulle pagine social dell'associazione, sette video “Read the Signs” finalizzati a sensibilizzare più persone possibile e soprattutto ad infondere coraggio a quelle donne che magari proprio oggi, trovandosi in una situazione potenzialmente pericolosa, dovrebbero decidere al più presto di rivolgersi alle forze dell'ordine o ai punti di ascolto appositamente predisposti.

E' stata inoltre organizzata una distribuzione capillare di piccoli volantini recanti i numeri di emergenza nei casi di violenza di genere che saranno diffusi attraverso la preziosissima collaborazione delle farmacie e parafarmacie di Follonica e degli altri paesi facenti parte del comprensorio: saranno infatti inseriti nei sacchetti dei medicinali acquistati da donne.

Per concludere, il 5 dicembre la presidente Donatella Spadi incontrerà i ragazzi delle scuole superiori nell'aula magna dell'istituto commerciale di Follonica. Come medico, attualmente in permesso, e quale parte attiva nella fondazione del Codice Rosa, parlerà agli studenti del fenomeno e della sua esperienza come medico di pronto soccorso ma soprattutto dell'importanza dell'informazione che associazioni come il Soroptimist possono diffondere per la lotta alla violenza di genere.

Gli studenti, precedentemente sensibilizzati grazie alla collaborazione della dirigente Alessandra Marrata, porteranno un nastro arancione legato ai propri zaini come messaggio di partecipazione ad una battaglia che purtroppo sembra non avere fine.