Opus automazione entra nella piattaforma leader in Europa di ingegneria ambientale

Stefano Batistini: «Il nostro gruppo si rafforza: ci attendono nuove sfide e le affronteremo con determinazione e professionalità»



Gavorrano: Un ulteriore passo avanti per l’azienda hi tech Opus automazione con sede a Gavorrano, che entra a far parte della piattaforma leader a livello europeo di ingegneria ambientale guidata da Xenon Fidec. L’impresa nata nel 1997 da Stefano Batistini, Ines Brbic, Gabriele Cavicchioli e Simone Gabbricci, specializzata nei settori del monitoraggio, dell’automazione e dell’ingegneria ambientale e industriale, nei 27 anni di attività si è sviluppata in termini di commesse, molte delle quali all’estero, e in termini di dipendenti. Oggi è uno dei principali player a livello nazionale nel settore della progettazione e nella costruzione di sistemi per l’analisi in continuo dei gas, dei fluidi e delle emissioni. E adesso entra a far parte del neonato gruppo Orion: Opus infatti, è stata acquisita dal gruppo Xenon, insieme a Tae e Hydroskop. Le tre società, assieme ad Orion, già del gruppo Xenon, daranno vita ad una piattaforma integrata nel monitoraggio ambientale, con un fatturato di oltre 50 milioni di euro e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. «Siamo ad una svolta nella storia di Opus – spiega Stefano Batistini, ceo dell’azienda –: si apre un nuovo capitolo che affronteremo con entusiasmo, determinazione e professionalità. Questa veste spinge l’asticella ancora più in alto, il confronto costante con altre società che lavorano nell’ambito dell’ingegneria ambientale ci darà nuovi spunti di crescita e ci permette di affacciarsi su nuovi mercati con un peso specifico significativo. Tutto questo dimostra come anche dalla Maremma, da Gavorrano nello specifico, possano nascere, crescere e diventare leader nazionali, aziende di settori così contemporanei: un messaggio importante credo, per tutti i nostri ragazzi che magari pensano che nella loro terra non ci sia un futuro. Opus ha sempre lavorato nell’ambito della formazione e continuerà a farlo. Adesso ci attende una nuova sfida che siamo pronti ad affrontare, la creazione del gruppo costituisce una opportunità professionale importante per chi volesse cimentarsi in questo ambito.