Opposizioni Follonica: "Commissariato sì, commissariato no"

Follonica: "Purtroppo non è il ritornello di una canzone, ma il triste teatrino a cui ci sta obbligando la maggioranza del sindaco Buoncristiani in queste ore, ma andiamo con ordine", a dirlo sono i gruppi di opposizione in comune di Follonica.

"Il 14 novembre Buoncristiani rilasciava un’intervista nella quale affermava che “Del Commissariato ne era stato parlato nel corso della precedente consiliatura con i vecchi consiglieri di centrodestra. Ad oggi reperire un immobile e ristrutturarlo, senza disporre del personale necessario per coprire i turni, gli uffici e le volanti all’esterno non porterebbe risultati alla città.”. Nella stessa intervista gli faceva eco l’assessore alla sicurezza Poggetti che ribadiva “Tenendo conto che Carabinieri e Polizia sono entrambe forze di polizia a competenza generale, ritengo che l’istituzione di un Commissariato ad oggi laddove esiste già una Compagnia dei Carabinieri vada a contrastare con questi principi (la legge 124 del 2015)”. La maggioranza, per bocca dei suoi massimi esponenti sembrava aver deciso di buttare alle ortiche il lavoro dell’Amministrazione Benini, che aveva avviato l’iter per l’apertura del commissariato già nel 2018 ed infatti non c’è traccia del Commissariato di Polizia nelle linee di mandato del sindaco. Insomma, non è uno degli obiettivi dell’Amministrazione Buoncristiani e della civica che lo sostiene.

A questo punto il colpo di scena: Fratelli d’Italia, per bocca dell’on. Fabrizio Rossi fa sapere, partecipando ad un convegno sulla sicurezza, che Follonica ha bisogno di un commissariato. Viene da chiedersi se Buoncristiani e Poggetti siano stati coinvolti e cosa pensino o se Fratelli d’Italia abbia fatto loro cambiare idea, dimostrandosi ancora una volta la vera guida della città.

“Ringraziamo l’onorevole Rossi - dichiarano le consigliere e i consiglieri di opposizione - per aver probabilmente fatto rivedere la propria posizione al sindaco Buoncristiani. Bene ha fatto, però Marco Simiani, parlamentare del Partito Democratico, a ricordare a Rossi che se oggi siamo veramente ad un passo dall’apertura del Commissariato è grazie alla determinazione e al lavoro di Andrea Benini e delle sue giunte e dei gruppi consiliari che lo hanno sostenuto. Abbiamo letto le dichiarazioni del sindaco Buoncristiani che tira in ballo una mozione del 2015 sulla quale Benini si astenne, mentre l’unico voto contrario fu quello di Agostino Ottaviani, coordinatore proprio di Fratelli d’Italia. Ci saremmo aspettati una maggiore serietà istituzionale e non una mera strumentalizzazione di dichiarazioni fuori contesto: in quell’occasione Benini si astenne spiegando che, essendo appena stata inaugurata la nuova Compagnia dei Carabinieri, sarebbe stato difficile per Follonica ottenere a stretto giro il Commissariato, ma fu proprio l’Amministrazione Benini qualche anno dopo ad avviare l’iter, come sostiene anche la Lega in una mozione presentata dall’allora consigliere Azzi nel 2021. Quella mozione fu votata all’unanimità, con le assenze di Sandro Marrini e Danilo Baietti.

Continuiamo a pensare che il Commissariato di Polizia a Follonica, debba essere sostenuto trasversalmente da tutte le forze politiche, per tutelare l'interesse pubblico su un tema così importante come la sicurezza della nostra città e quindi ci auguriamo che anche quelle forze che non sono rappresentate in Consiglio Comunale, ma che hanno da sempre sostenuto la necessità di un commissariato a Follonica, come Lega e Forza Italia, vogliano partecipare al dibattito pubblico", termina la nota.