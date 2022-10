Opportunità formativa di Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto

Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio e agente immobiliare. Altri due corsi attivati dall'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto.

Grosseto: Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio e per agente immobiliare. Si tratta di due percorsi formativi le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore dell'intermediazione commerciale.

Il corso per agente/rappresentante di commercio ha la durata di 80 ore con esame finale, mentre quello per agente immobiliare ha una durata di 130 ore. L'avvio dei corsi sarà nel mese di novembre. Entrambi si svolgeranno a Grosseto via Monte Rosa, 26 presso la sede di Confartigianato Imprese Grosseto

Per informazioni su costi e iscrizioni: 0564 419608 - 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it.