Opportunità di lavoro: la Massa Marittima Multiservizi cerca due ausiliari del traffico

Massa Marittima: È stato pubblicato sul sito della Massa Marittima Multiservizi srl il nuovo bando per la ricerca di due ausiliari del traffico, da inserire nell’organico della società a tempo indeterminato con contratto di part time misto.



Le competenze degli ausiliari del traffico sono molto vaste, ed inserite nel sistema di servizi che la Massa Marittima Multiservizi, società interamente partecipata dal Comune di Massa Marittima, svolge proprio per conto del Comune. “Gli ausiliari sono preziosi - dice il presidente della Multiservizi, Renato Vanni - in quanto oltre a presidiare i parcheggi a striscia blu, acquisiscono competenze per svolgere il ruolo di Ispettori Ambientali, gestiscono lo sportello di informazioni dell’Acquedotto del Fiora, si occupano del rilascio dei permessi per l’ingresso nel centro storico e monitorano il funzionamento ed il rilascio delle tessere per la casina dell’acqua. Inoltre, nel corso della giornata, presidiano il centro storico, danno informazioni al turista e si occupano di tutta una serie di mansioni che svolgono in stretto contatto con la Polizia Locale, basti pensare all’ingresso ed all’uscita dei ragazzi dalle scuole”.

“Cerchiamo persone motivate – prosegue Renato Vanni - che vogliano crescere. Riteniamo che questa sia un'opportunità importante, da prendere in grande considerazione. Una volta superata la selezione, che si svolgerà presumibilmente nel mese di marzo, i due candidati effettueranno un corso di formazione organizzato presso la Polizia Locale, ed inizieranno il loro percorso di crescita e di servizio a disposizione della città di Massa Marittima”.

La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modello pubblicato insieme al bando e allegando tutti i documenti richiesti, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del 5 marzo 2024 per pec a farmacia.comunale@legalmail.it oppure consegnata a mano direttamente alla Farmacia Comunale di Massa Marittima, Viale Gramsci 7/C, Massa Marittima (GR) 58024 entro e non oltre le ore 20 del 5 marzo 2024 oppure trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Massa Marittima Multiservizi srl C/O Farmacia comunale, viale Gramsci 7C 58024 Massa Marittima (GR). Scegliendo questa terza modalità di invio, per esigenze organizzative non verranno accettate raccomandate pervenute successivamente alle ore 20 dell’8 marzo 2024.

Il bando e il modulo di domanda è pubblicato al seguente link: http://www.farmaciacomunalemassamarittima.it/selezione-per-ausiliare-del-traffico-a-tempo-indeterminato/

Info: Ufficio Segreteria della società Massa Marittima Multiservizi 0566/464899 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì o scrivendo all’indirizzo e-mail farmaciacomunalemassamarittima@gmail.com