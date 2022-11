Open Street Lab: è arrivato il momento di candidare i luoghi di Follonica

Lunedì prossimo, 7 novembre, dalle 15 alle 17, al Casello Idraulico di via Roma sarà possibile partecipare al laboratorio organizzato da Simurg Ricerche per candidare luoghi della città



Follonica: Quale area di Follonica dovrebbero essere riqualificati? Lunedì prossimo, 7 novembre, dalle 15 alle 17 sarà possibile candidare i vari luoghi della città che potrebbero essere oggetto di interventi di urbanistica tattica. Si tratta del nuovo progetto di Open Street Lab.

Con questo approccio, si vuole prevede diversi tipi di azioni che hanno lo scopo di migliorare gli spazi pubblici per renderli più utili e piacevoli per chi li usa, attraverso progetti che siano di carattere sperimentale, a basso costo, temporanei (o no) e con un alto valore comunicativo. Il modulo per candidare il proprio luogo è scaricabile dal sito web https://indagini.simurgricerche.it/index.php/233213. Il laboratorio, organizzato da Simurg ricerche, si svolgerà lunedì prossimo nel Giardino del Casello Idraulico di via Roma. Il Comune di Follonica sceglierà una delle aree indicate e su quella verrà co-progettato l’intervento di urbanistica tattica da realizzare nei prossimi mesi.

In molti degli interventi di urbanistica tattica, per esempio, viene liberato spazio dall’occupazione delle auto, con pedonalizzazioni parziali o complete, e lo spazio liberato viene “arredato” come un'isola di socialità, per usi sociali o conviviali, come camminare in sicurezza, leggere, chiacchierare, lavorare o bere qualcosa, far giocare le bambine e i bambini. L'obiettivo è quello di innescare un processo di moltiplicazione degli effetti nell’uso dello spazio pubblico, favorendo anche i fronti commerciali presenti.

Non si tratta di chiedere al Comune di fare, ma di rimboccarsi le maniche e collaborare con le istituzioni per fare insieme, collaborando materialmente alla progettazione e alla realizzazione degli interventi. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web https://partecipa.toscana.it/web/openstreetlabfollonica/home. Il primo evento dedicato all'urbanistica tattica nel Comune di Follonica ha visto la partecipazione di tante cittadine e cittadini che sabato scorso hanno potuto usufruire di spazi pubblici normalmente occupati dalle auto. L'urbanistica tattica è infatti un particolare approccio, che si basa sull’idea che possa bastare relativamente poco – poco tempo e poco budget – per cambiare una strada o una piazza, rendendo gli spazi pubblici più utili e piacevoli per chi li usa.

A Follonica l'esperimento è stato fatto il mese scorso nella piazza del Mercato Meq, per favorire il rilancio del piccolo commercio di prossimità. Il Mercato ha infatti un ruolo centrale per tutta la rete distributiva del centro cittadino. Per l’Amministrazione follonichese – che si sta impegnando per le piccole attività commerciali, cercando di rendere sempre più attrattivo il centro – i negozi di vicinato non solo sono un elemento cardine per la distribuzione dei generi di prima necessità, ma hanno una valenza sociale insostituibile, sia per le cittadine e i cittadini più giovani che per le famiglie e le persone anziane.

A questo proposito da quasi due anni l’Amministrazione comunale di Follonica, insieme a Simurg Ricerche, sta lavorando a un Piano di rilancio e riqualificazione del comparto commerciale. Questo lavoro è stato impostato fin dall’inizio in maniera del tutto condivisa, in primo luogo con i commercianti, che hanno avuto modo di esprimere le proprie idee e progetti in incontri pubblici basati su un confronto costruttivo e aperto a tutti i contributi.