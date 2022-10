Open Street Lab: a Follonica il Park(ing) Day con attività per tutti

Follonica: In occasione della realizzazione del nuovo piano del Commercio, l'Amministrazione ha dato il via all'Open Street Lab, il progetto che riguarda l'individuazione di un'area da riqualificare nel territorio urbano di Follonica e la co-progettazione, realizzazione e monitoraggio di interventi di urbanistica tattica in collaborazione con gli operatori commerciali e turistici ed i residenti. In questa occasione, sabato verrà realizzato il Park(ing) Day, un evento annuale per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità. A Follonica verranno organizzate attività durante tutto l'arco della giornata



Sabato prossimo, 15 ottobre, la piazza del Mercato Meq si libera delle auto per fare spazio a tante attività dedicate alle bambine e ai bambini ma anche ai più grandi. Si tratta del Park(ing) Day, un evento annuale per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità. Il Park(ing) Day di Follonica si terrà all'interno dell'Open Street Lab organizzato da Simurg ricerche. Il progetto di Simurg riguarda l'individuazione di un'area da riqualificare nel territorio urbano di Follonica e la co-progettazione, realizzazione e monitoraggio di interventi di urbanistica tattica in collaborazione con gli operatori commerciali e turistici ed i residenti. L'urbanistica tattica è infatti un particolare approccio, che si basa sull’idea che possa bastare relativamente poco – poco tempo e poco budget – per cambiare una strada o una piazza, rendendo gli spazi pubblici più utili e piacevoli per chi li usa.

«Follonica deve preparare il suo nuovo piano del Commercio – spiega l'assessore Alessandro Ricciuti – e con Simurg abbiamo dato il via a questo nuovo approccio, l'Open Street Lab, che verrà presentato sabato. Le cittadine e i cittadini potranno poi confrontarsi tra di loro per discutere sui possibili interventi da fare. Questo è il primo appuntamento dedicato al nuovo piano e ne seguiranno altri, dedicati agli addetti ai lavori».

«L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città – spiega l'assessora Mirjam Giorgieri – occupato dalle automobili private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da parte delle cittadine e dei cittadini. L’interrogativo da porsi a riguardo è: Che cosa manca nella città o nel quartiere? L’evento inoltre vuole coltivare il senso di orgoglio civico delle cittadine e dei cittadini e invita a considerare il proprio ruolo attivo, nel concepire, costruire e migliorare l’ambiente urbano locale».

L’idea del Park(ing) Day nasce per la prima volta nel 2005, quando il gruppo di progettazione interdisciplinare “Rebar” ha trasformato un parcheggio di San Francisco in un mini-parco. Partecipare al PARK(ing) Day rappresenta un’occasione per entrare a far parte di un progetto internazionale e sviluppare eventi paralleli di sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile nelle aree urbane.

A Follonica le attività partiranno alle 10 del mattino, fino alle 17, con il corso della Fiab dedicato ai più piccoli. Per l'occasione verrà infatti realizzato il laboratorio di Bimbimbici, con il corso di educazione stradale. Dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30 saranno poi organizzate delle letture ad alta voce a cura della Biblioteca comunale della Ghisa. Dalle 17.30 alle 19 si potranno provare gli strumenti musicali e assistere ad un concerto della suola di musica Bonello Bonarelli. Inoltre, dalle 10 alle 12, si terranno delle attività a cura dell'associazione sportiva Asd Nippon Budo e Skf di Follonica sport, dove verrano presentate le arti marziali. Infine, dalle 14.30 alle 19 su una scacchiera gigante saranno organizzate partite per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Sarà possibile interfacciassi con l'Open Street Club, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, per discutere di interventi di riqualificazione.

Il Park(ing) Day è organizzato in occasione della Settimana europea della mobilità in bicicletta. La cooperativa Melograno si occuperà della pulizia della piazza con le cargo bike. Piazza del mercato resterà chiusa al traffico per l'intero arco della giornata.