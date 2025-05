Attualità Open Day "Reiki, scienza e medicina" a Follonica 19 maggio 2025

Follonica: La sede grossetana della scuola nazionale ilReiki organizza l'Open Day "Reiki, scienza e medicina". L'appuntamento è per sabato 24 maggio presso Altroquando in Via dell’Edilizia 108 a Follonica. Ingresso gratuito con prenotazione Il programma: ore 15:00 -16:00 Conferenza introduttiva sul Reiki ore 16:00 Assaggi di trattamenti Reiki gratuiti Durante l’incontro verrà tracciato un quadro introduttivo di questa tecnica giapponese di rilassamento e ripristino della salute psico-fisica: cos’è (ma anche cosa non è!), benefici, quando si usa e chi può praticarlo, cosa sono i trattamenti e come si può apprendere la tecnica, aspetti scientifici ed utilizzo del Reiki in Sanità. Saranno anche illustrate le caratteristiche dei diversi corsi/livelli Reiki che è possibile frequentare e presentata la scuola ilReiki. L’incontro sarà gestito dall'operatrice ilReiki e Master Claudia Bottaro. Per info e prenotazioni contattare l’insegnante Daniela Fregosi messaggiando con whatsapp al 3335837472 oppure scrivendo a daniela.fregosi@ilreiki.it

