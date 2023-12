Open Day per vaccinarsi contro Covid e influenza

Grosseto: Due giornate per vaccinarsi contro il Covid-19 e contro l’influenza. Sono quelle dell’Open Day promosso dalla Regione Toscana per il 21 e 22 dicembre alle quali partecipa anche Asl Toscana Sud Est.

La vaccinazione verrà effettuata con il vaccino Comirnaty aggiornato alle nuove varianti covid e sarà offerta gratuitamente alle persone di età superiore a 18 anni, indipendentemente dal numero di dosi già ricevute e che abbiano eseguito la dose precedente (o abbiano contratto l'infezione) da almeno 6 mesi.

Contemporaneamente alla vaccinazione contro il Covid, il cittadino potrà ricevere anche la vaccinazione per l'influenza se ha un'età superiore a 60 anni, se è un soggetto fragile per patologia o se rientra in una delle altre categorie individuate dal Ministero per tale vaccinazione.

«Voglio invitare i cittadini, soprattutto i fragili e le persone anziane che non lo hanno ancora fatto, ad approfittare dei due giorni messi a disposizione per vaccinarsi contro il covid-19 in modo semplice e rapido senza necessità di effettuare la prenotazione come avviene solitamente – dice la Direttrice Sanitaria Asl Tse, Assunta De Luca – La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro di prevenzione del Covid e dell'influenza e, soprattutto, delle forme più gravi e complicate che colpiscono in particolare i soggetti fragili e gli anziani».

«La vaccinazione – puntualizza la dr.ssa Elena De Sanctis, Direttore U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Asl Tse Area est - è in grado di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi, come infarto e ictus, nei soggetti che soffrono di malattie cardiache. Evita inoltre le riacutizzazioni di malattia nei soggetti immunocompromessi, diabetici, asmatici o con broncopneumopatia cronica ostruttiva».



Chi fosse interessato alla vaccinazione potrà accedere liberamente, senza la prenotazione, nei centri vaccinali aziendali nei seguenti orari:



Provincia di Grosseto

Grosseto - Centro Vaccinale Dipartimento della Prevenzione, Villa Pizzetti, Via Cimabue 109



giovedì 21 dicembre ore 8,30- 13 e 14-17

venerdì 22 dicembre ore 8,30-13 e 14-16

Orbetello - Presidio Ospedaliero San Giovanni Di Dio, Loc. Madonnella