Open day per il settore edile al Centro per l'Impiego di Grosseto

Porta il tuo CV al Centro per l'Impiego venerdì 8 settembre.



Grosseto: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego-Centro per l’Impiego di Grosseto propone un OPEN DAY per candidarsi ad opportunità di lavoro nel settore EDILE per il giorno venerdì 8 settembre, con orario 09:00/12:30

I profili ricercati saranno proposti a realtà qualificate del territorio di Grosseto, che richiedono le seguenti figure:

OPERAI/E EDILI

CARPENTIERI EDILI

MURATORI

Per informazioni e chiarimenti contattare il Centro per l’Impiego di Grosseto in Via della Prefettura, 4 - serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it