Open day gratuiti di Pallavolo al Palazzetto Azzurri

Primo turno con le piccolissime e secondo turno con "le signorine" ieri al PalAzzurri.

Grosseto: Lo staff ha montato 2 campi e ha fatto giocare e divertire le "nuove leve". L'attività si è svolta dividendo i gruppi in fasce d'età per ottimizzare il lavoro di accoglienza e di gestione dei gruppi. Si replica Mercoledì 10 e Mercoledì 17 dalle 16.30 alle 18.30 e se il buongiorno si vede dal mattino, dal 1 di ottobre, i corsi avranno una partecipazione mai vista.

La Società ringrazia Federica Brizzi ed Elisabetta Alberti, tutto lo Staff S3, Martina Rossi, Sara Derasmo, Sara Gambelli, Vittoria Iodice, Valentina Corsetti e Andrea Delli Castelli.

AVANTI TUTTA, venite a trovarci, non ve ne pentirete!

Per info ed iscrizioni: Vito al 334 768 3903 oppure Riccardo al 380 796 1595 oppure direttamente sul nostro sito internet riempiendo lo specifico form-www.pallavologrosseto.it.