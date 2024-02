Open Day dell’Università di Siena: Molti i partecipanti presso la sede di Grosseto

La giornata di orientamento si è tenuta ieri anche a Grosseto



Grosseto: Le sedi dell’Università di Siena si sono aperte ieri anche a Grosseto, presso i locali dell’Ateneo alla Fondazione del Polo Universitario Grossetano (via Ginori), per accogliere le studentesse e studenti iscritti all’Open Day, la giornata dedicata all’orientamento per la scelta del corso di studi. Per gli incontri nelle sedi a Siena, Arezzo e San Giovanni Valdarno, oltre che a Grosseto, sono state oltre 3400 le prenotazioni pervenute. Numeri che dimostrano il positivo riscontro riguardo all’interesse verso l’offerta formativa dell’Ateneo.

Durante l’evento, i docenti hanno presentato ai giovani delle scuole superiori, ai loro familiari e agli insegnanti una panoramica completa dell’offerta formativa, degli sbocchi occupazionali e dei servizi disponibili presso l’Ateneo. Sono stati illustrati i 34 corsi triennali e i 6 a ciclo unico, insieme ai 38 corsi magistrali che compongono l’offerta formativa per il prossimo anno accademico. Inoltre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare le strutture, le biblioteche e i laboratori, nonché di interagire con gli studenti tutor.

Il Rettore Roberto Di Pietra ha detto fra l’altro nel suo messaggio: “L'Open Day 2024 costituisce un momento importante in un percorso che è quello dell'orientamento alle nuove studentesse, ai nuovi studenti e alle loro famiglie che si inserisce in un percorso cominciato da settimane e che proseguire per molti mesi ancora. Quest'anno il numero dei prenotati alle attività di Open Day è significativamente cresciuto. Siamo a ben oltre le 3400 prenotazioni di partecipanti che si sono distribuiti nelle varie sede e nei vari presìdi dell'Ateneo. Con l'orientamento intendiamo fornire una presentazione ampia di quella che è la vasta offerta formativa dell'Università di Siena nei suoi 78 Corsi di Studio complessivi di cui 40 di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Intendiamo inoltre presentare quello che l'Università di Siena è attraverso i suoi luoghi, le sue attività ed i suoi servizi costantemente in crescita”.

All’Open Day sono stati illustrati i corsi di laurea e gli sbocchi occupazionali con focus sui corsi erogati in teledidattica sincrona a Grosseto: Economia e Commercio; Scienze Economiche e Bancarie; Infermieristica; Servizi Giuridici; Scienze dell’Educazione e della Formazione; Scienze Politiche; Scienze storiche e del patrimonio culturale. È stato inoltre presentato il corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni, oltre al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Altre attività di orientamento sono in corso e saranno presto organizzate nelle varie sedi universitarie o gli istituti superiori del territorio. Le informazioni sull’offerta formativa del prossimo anno accademico 2024-2025 sono pubblicate sul sito www.orientarsi.unisi.it.