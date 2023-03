Open day al nido Le Mimose

Follonica: Tornano gli open day dei servizi educativi: il Comune di Follonica ha organizzato l'incontro al nido d’infanzia “Le Mimose”, in via De Gasperi 1, per il 18, il 20 e il 22 aprile.



Le educatrici aspettano i genitori per una visita nei seguenti giorni: martedì 18 aprile alle 16.30 e alle 17.30, giovedì 20 aprile alle 16.30 e alle 17.30 e sabato 22 aprile alle 9.30 e alle ore 10.30. Le educatrici illustreranno ai genitori interessati le attività e quanto offre il nido comunale, come sono gestiti gli spazi che ospitano i bambini e le bambine e come vengono organizzate le attività ludico-educative.