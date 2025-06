Onorificenze a Porto Santo Stefano: Medaglie d'Oro per la Lunga Navigazione ai Marittimi Eroi del Mare

Celebrati dall'Ufficio Circondariale Marittimo i professionisti che hanno dedicato oltre vent'anni di onorato servizio, esempio di disciplina e sacrificio per le nuove generazioni.

Porto Santo Stefano: Si è svolta nella mattinata odierna, presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, una cerimonia di celebrazione della marineria locale, durante la quale sono state conferite le Medaglie d’Oro per Lunga Navigazione ai marittimi iscritti nel Circondario marittimo di Porto Santo Stefano che, nel corso della loro carriera, si sono distinti per oltre vent’anni di servizio continuativo in mare, svolto con disciplina, onore e senso del dovere.

L’evento, promosso e organizzato dall’Ufficio Circondariale Marittimo, ha rappresentato un significativo momento istituzionale volto a rendere omaggio a coloro che hanno dedicato gran parte della propria vita alla professione marittima.

I marittimi premiati si sono contraddistinti per un lungo e ininterrotto servizio a bordo del naviglio mercantile, spesso svolto in contesti operativi impegnativi e caratterizzato da lunghi periodi di lontananza dagli affetti familiari, affrontati con professionalità, resilienza e spirito di sacrificio.

Alla presenza del Capo del Circondario Marittimo, T.V. (CP) Francesco Balsamo, sono stati consegnati personalmente le medaglie e i diplomi di merito, con un intervento che ha evidenziato il profondo valore simbolico e morale dell’iniziativa. Le onorificenze costituiscono infatti un segno tangibile di gratitudine e riconoscimento per l’impegno profuso dai marittimi nel lungo e onorato servizio. Nel suo intervento, il Comandante Balsamo ha ricordato come la lunga navigazione rappresenti non solo un percorso professionale di grande valore, ma anche un’eredità di esperienza, sacrificio e determinazione che costituisce un esempio virtuoso per le nuove generazioni di lavoratori del mare. La cerimonia si è svolta in un clima di partecipazione sentita, testimoniando il legame che unisce la comunità di Porto Santo Stefano al mondo marittimo