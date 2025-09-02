Online il bando In-Box 2025-26

La rete nazionale di sostegno al teatro emergente guidata da Straligut mette in palio 93 repliche. Candidature aperte fino all’8 ottobre 2025

Siena: Dopo l’edizione di In-Box Verde, dedicata al teatro per le nuove generazioni e conclusasi a Siena a maggio con In-Box dal Vivo, In-Box continua a promuovere il teatro emergente italiano con la pubblicazione del bando In-Box 2025-26, parte del progetto dedicata ad artisti italiani o residenti in Italia che si occupano di teatro e alle sue commistioni con altri linguaggi della scena. Il bando è disponibile su www.ilsonar.it e mette in palio dalle 91 alle 93 repliche (il numero esatto dipenderà dal numero di compagnie selezionate, da 6 a 8) da assegnare agli spettacoli che supereranno tutte le fasi di selezione. Le candidature dovranno essere inviate entro le 12:00 dell’8 ottobre 2025.

In-Box è un progetto ideato da Straligut Teatro (Siena), che è anche il capofila del progetto, e opera tramite un bando biennale che mira a sostenere concretamente artiste e artisti di tutta Italia, offrendo un tour di repliche a cachet fisso a una rosa di compagnia selezionate, un confronto con il pubblico in contesti anche molto diversi fra loro e trasparenza nei rapporti e nelle condizioni contrattuali. Tenendo conto delle esigenze dei gruppi più numerosi è stata inoltre aggiunta una quarta fascia di cachet per agevolarne la circuitazione. L’evoluzione del progetto garantisce la qualità della proposta artistica e assicura notevole visibilità al livello nazionale.

Un dato da sottolineare: complessivamente, tra In-Box e In-Box Verde, gli ultimi due bandi hanno messo in palio 207 repliche.

La rete In-Box nel suo complesso è composta da oltre 80 partner distribuiti in 15 regioni italiane dal Trentino alla Sardegna e alla Sicilia, con un cuore pulsante in Toscana: teatri, festival, circuiti, spazi off, soggetti "storici" e nuove leve, grandi centri urbani o medie e piccole realtà di provincia; l'eterogeneità e la trasversalità sono tratti fondamentali del partenariato e ne costituiscono i punti di forza.

In-Box dal Vivo è l'evento centrale del progetto: fase finale di selezione degli spettacoli, rappresenta un momento di confronto e lavoro comune per la giuria e la rete, un’occasione di grande visibilità per gli artisti ospitati e una importante vetrina del teatro contemporaneo emergente in grado di attirare pubblico, operatori, stampa. Durante la tre giorni di Siena, che avrà luogo a maggio 2026, le compagnie finaliste avranno la possibilità di aggiudicarsi le 91/93 repliche in palio ed essere inserite nelle programmazioni ‘26-’27 e ‘27-’28 dei tanti partner che compongono la rete.

Quest’ultima agisce sui processi di distribuzione con l’intento di supplire in parte a una mancanza cronica del sistema teatrale: la possibilità per le compagnie di far circuitare i propri spettacoli a condizioni economiche dignitose e in contesti adeguati. Un teatro emergente non è un teatro acerbo, ma un teatro che ha bisogno di tempo, spazio e riconoscimento per poter crescere e affermarsi. In-Box lavora per offrire queste condizioni, creando una rete virtuosa tra chi produce e chi programma, tra artisti e pubblico.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il bando In-Box è rivolto ad artisti, artiste e compagnie emergenti di ogni età. Entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 ottobre 2025 i soggetti interessati dovranno completare la procedura di iscrizione on-line su SONAR - Il digitale al servizio della scena contemporanea (www.ilsonar.it) che si articola in 3 fasi:

A) creazione del proprio profilo compagnia;

B) inserimento dei dati dello spettacolo e caricamento del video integrale;

C) clic sul logo "In-Box" presente nella home del profilo per avviare la procedura guidata di iscrizione.

La prima fase di selezione avverrà attraverso la visione dei materiali caricati sul sito e si concluderà entro il 12 gennaio 2026; al termine di questa fase verrà comunicato a tutti i partecipanti l'esito della selezione iniziale. Entro il 23 marzo 2026 saranno selezionate dai partner le compagnie finaliste che si esibiranno a In-Box dal Vivo (maggio 2026, date precise in via di definizione), evento centrale del progetto che si svolgerà come sempre a Siena.

Bando In-Box 2025-26

https://www.inboxproject.it/wp/wp-content/uploads/2025/07/Bando.In-Box.2026.pdf

Un progetto di Straligut Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus



