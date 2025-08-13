Cronaca

Ondata di maltempo nella notte, i VVF intervengono sulle emergenze

Grosseto: Nella notte scorsa, a seguito di una breve ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Grosseto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per alcune emergenze.

Sulla SP 140, nel comune di Civitella Paganico, località Monte Antico, è stata rimossa una pianta abbattuta sulla sede stradale, tagliata e spostata con l’ausilio di verricello.

In località Alberese, un cavo elettrico è stato tranciato dalla caduta di un ramo d’albero.

Un ulteriore intervento ha riguardato un principio d’incendio di un’autovettura nel quartiere di Barbanella, a Grosseto, rapidamente estinto grazie alla tempestività della squadra VVF.