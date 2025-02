“ON AIR – Liberi Di...”, lo spericolato show della compagnia circense Gravity a Grosseto

Grosseto: Il grande tendone è stato innalzato pronto ad accogliere la famosa compagnia di “Gravity”, con la nuovissima produzione intitolatala “ON AIR – Liberi Di...”, fra gli spettacoli circensi più spericolati del mondo, che allieterà i grossetani con i suoi spettacoli nell'area spettacoli viaggianti di P.zza Barsanti, nella sua UNICA TAPPA IN TOSCANA.

Reduce da un fortunatissimo tour nel Regno Unito, il Gravity Circus arrivain Italia con uno show completamente nuovo su una pista ricca di spettacolari effetti infuocati. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management esclusivo di Lenny Alvarez, “ON AIR - Liberi di...”promette di stupire ed emozionare per due ore d’incredibile spettacolo adrenalinico che andrà in sena, dal Giovedì alla Domenica, fino al 16 Febbraio 2025.





All’interno del grand chapiteau, un carosello di artisti pluripremiati nei più grandi festivals circensi del mondo, pronti ad intrattenere con le loro incredibili evoluzioni coreografate da spettacolari effetti scenici: il Duo Niuman, lanciatori di coltelli su bersaglio umano già protagonisti nella trasmissione "Tu Si Que Vales", Kelly Folco con la sua vertiginosa esibizione in uno dei monocicli più alti esistenti, le evoluzioni alla scala libera dello spagnolo Michael Alves, le fiammanti Moto-freestyle volanti presentate da Emanuel Angius e Fabio Ubaldini, la poesia di un’emozionante esibizione di Sand Art, le pungenti quanto divertenti “rime” canore del rapper Alp King, l'atmosfera "Far West"del giovane Heaven Niemen alla prese con la sua esibizione di lazos e fruste, Elena Timpanaro ed i suoi pindarici voli nell'arena completamente infuocata, Larry Rossante e le sue magiche grandi illusioni, Davide Demasi in arte Mister David, definito dalla stampa come l’Houdini del Circo, campione del mondo di Street Magic e Guinness world record, che oltre a curare la regia dello show, si esibirà con delle nuovissime performance insieme alla sua inseparabile Family DEM, ed un susseguirsi di performers mozzafiato assieme a tutta la magia delle grandi attrazioni circensi internazionali, condite dal corpo di ballo con le coreografie curate da Federica Nappi, e dalle note live della chitarra elettrica suonata da un particolarissimo clown.





Un grande spettacolo dalle esibizioni adrenaliniche, in grado di divertire e soprattutto far riflettere: “La vita circense è spesso associata ad uno stile di vita libero. On Air è la scritta che si illumina nel momento in cui si inizia una trasmissione radiofonica; negli anni sessanta la radio era il modo più veloce per tenersi informati.

Anni di grandi contestazioni politiche e sociali, anni di proteste e rivolte. Quattro ragazzi, inconsciamente, danno vita al più grande raduno musicale che diventerà il simbolo della libertà, Woodstock.

Un viaggio sulla storia della radio, della musica. Oggigiorno siamo, o per lo meno ci crediamo, liberi...

Illusione o realtà? Liberi di fare ciò che ci pare, ma...

Lo scopriremo in questo nuovo, esilarante e bizzarro spettacolo firmato Gravity Circus”

Gli show di Gravity Circus in “On Air-liberi di...” nell’area di Piazza Barsanti a GROSSETO saranno presentati dal 7 al 16 Febbraio 2025 come da programmazione seguente:

lunedì e giovedì: alle ore 17:00;

Venerdì e Sabato: alle ore 17:00 ed alle ore 21;

Domenica: alle ore 15:30 ed alle ore 18:00.





Biglietti in prevendita su TicketOne e TicketSms. Informazioni al num. 389.04.787.05. www.gravitycircus.it