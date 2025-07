Omaggio di Artemare Club a Lady Diana la principessa tanto amata

Monte Argentario: Per Artemare Club è d’obbligo ricordare Lady Diana che quest’anno avrebbe compiuti 64 anni, ma purtroppo ha perso la vita il 31 agosto 1997 per scappare da invasivi e spregiudicati paparazzi, considerati dall’associazione esseri spregevoli che non rispettano niente e nessuno, in un tragico incidente d’auto nella galleria del Pont de l'Alma. Ricorda il comandante Daniele Busetto, che ebbe la fortuna di vederla e fotografarla con il suo permesso durante una sua visita sulla nave scuola Amerigo Vespucci a La Spezia, Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana o Lady D nata a Sandringham nel 1961 è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo III del Regno Unito, allora Principe di Galles, con lui ha avuto William, principe del Galles e Harry, duca di Sussex. Dopo il divorzio dal coniuge mantenne il titolo di principessa di Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale, pur rimanendo membro ufficiale della famiglia reale in quanto madre di due membri della linea di successione al trono, fatto verificatosi per la prima volta nella storia della famiglia reale britannica. Artemare Club la ricorda l’esposizione della citata foto che la vedeva felice a bordo della nave più bella del mondo, con la dichiarazione a che è stata e resterà sempre nel cuore di tutti i soci e simpatizzanti del sodalizio!