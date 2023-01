Omaggio del Pd a Nello Bracalari, lucido testimone della storia moderna

Grosseto: Il Partito Democratico della provincia di Grosseto ricorda Nello Bracalari con affetto e rispetto. "Con lui si perde un testimone importante degli anni della storia moderna di Grosseto e della sua provincia. È stato uno degli uomini che ha contribuito alla lotta per la libertà e che dopo il 1945 ha lavorato per ricostruito la città. L'antifascismo per Nello è stato una condizione fondante così come i principi di libertà e democrazia" scrive in una nota il Partito Democratico della provincia di Grosseto.



"Nello è stato un tessitore della nuova comunità sociale di Grosseto, lo ha fatto con l'attenzione del contadino, con l'amore di chi semina e coltiva e, poi, rispetta il raccolto. Nella sua vita scorre tutta l'evoluzione che ha portato alla nascita del Partito Democratico. Il suo pensiero lucido ha accompagnato con attenzione le trasformazioni critiche vissute dal nostro partito. Lo ha fatto esprimendo sempre e liberamente la sua opinione e visione. Il richiamo costante alla lezione della Resistenza e ai principi costituzionali sono i caposaldi della sua testimonianza politica. Abbiamo perso una persona pulita, intellettualmente onesta, uno degli ultimi grossetani capaci di unire stagioni della storia e diversità di opinione. Grazie Nello", termina il Partito Democratico della provincia di Grosseto.