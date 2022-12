Omaggio a Ugo Tognazzi al Cinema Stella

Grosseto: Prosegue al Cinema Stella la rassegna Temporary screen. Oggi, mercoledì 7 dicembre alle 21.15 omaggio all’attore Ugo Tognazzi nel centenario della nascita con il documentario “La voglia matta di vivere” di Ricky Tognazzi (ingresso gratuito). La rassegna promossa da Circolo Festambiente, Cinema Stella, Clorofilla film festival, Kansassiti, Associazione Storie di cinema, Festival Resistente, Arci e Clan è realizzata con il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e con il contributo di BPER Banca.



Sono trascorsi cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi e tutta la famiglia Tognazzi si è riunita per rievocare assieme film e amicizie, mentre Ricky ripercorre le tappe salienti del lungo percorso di Ugo, non solo come attore ma anche come padre. Un uomo, un artista, un grande attore capace di sorprendere, sempre nelle sue scelte artistiche, in grado di passare dai toni comici ai toni drammatici con una facilità e una credibilità davvero rare. Il regista, Ricky, il figlio maggiore è determinato a ricostruire la carriera del padre, dalle prime esperienze nel mondo dello spettacolo, alla consacrazione internazionale, alternando momenti privati, di vita famigliare alla vita dei set, del palcoscenico, del teatro e del cinema. Sa tutto di suo padre. Non solo ha seguito le sue orme. La loro simbiosi va ben oltre una carriera nel mondo dello spettacolo. È fatta di ironia, sdrammatizzazione, giochi di parole, e un'allegria che porta in sè l'elaborazione della sofferenza e la bellezza struggente della vita. Come Ugo, Ricky è profondamente consapevole che si può anche ridere della morte. Come un vero cronista, mostrando immagini, foto ricordi inediti e famossissimi, con le clip dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano, Ricky intervista Pupi Avati, Aurelio De Laurentiis, Laura Delli Colli, Michele Placido, Giovanna Ralli, Emanuele Salce, Claudio Bonivento, Sandro Parenzo, Luca Barbareschi, Ornella Muti , Arturo Brachetti, Fioretta Mari, Alessandro Haber, Marco Risi, Enrico Vanzina, Benito Morelli, Barbara Bouchet, Andrea Fèrreol, tutti trasportati dal ricordo del loro amato amico e collega Ugo.

Per chi vuole alle 20 aperitivo cena con il DLF Grosseto ed i vini di Poggio L’Apparita (costo 6 euro). Prenotazioni al numero 3391201079 oppure alla mail cinema@festambiente.it