Oltre 700 agenti di commercio in Maremma

Venerdì 27 meeting organizzato da Fnaarc-Confcommercio



Grosseto: Con oltre 700 posizioni attive in tutta la provincia, la categoria degli Agenti di Commercio è una delle più corpose tra quelle in cui possono essere raggruppati gli oltre duemila associati di Confcommercio Grosseto. Una categoria, peraltro, di fondamentale importanza per il tessuto economico perché mettendo in connessione i produttori di beni e servizi con la rete commerciale che quei beni e servizi poi vende sul mercato è al centro della filiera produttiva. Agli Agenti di Commercio, Confcommercio Grosseto e Fnaarc (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio) dedicano un meeting di approfondimento in programma questo venerdì (27 ottobre) a partire dalle 18 con l’obiettivo di analizzare le attuali difficoltà del settore, anche in relazione al mutato scenario economico nazionale e internazionale.

“La categoria degli Agenti di Commercio si è sempre caratterizzata per la sua grande capacità di adattamento ai cambiamenti dettati da mutazioni congiunturali o da disposizioni normative – afferma Valter Bruni, presidente Fnaarc-Confcommercio Grosseto – Non è mai stato, però, un adattamento ‘passivo’; bensì ogni volta che è stato necessario gli Agenti di Commercio hanno portato il loro contributo fattivo di innovazione e dinamismo, che più di una volta è stato preso ad esempio anche da altre categorie di professionisti. La consapevolezza di essere una parte importante del motore che spinge l’economia del Paese – prosegue Bruni – ha portato e porta tuttora i rappresentanti a confrontarsi al loro interno per proporre soluzioni adeguate alle difficoltà che inevitabilmente li interessano posto che, appunto, il loro lavoro è connettere produttore e venditore, punti terminali di una filiera produttiva oggi alle prese con molteplici problemi di sostenibilità”.

“Anche in Maremma, dunque – aggiunge il presidente Fnaarc di Grosseto, Valter Bruni – gli Agenti di Commercio pur se motivati dal loro forte entusiasmo e dalla loro altrettanto forte predisposizione al problem-solving, sono costretti a operare in un contesto angusto, irto di ostacoli. Il ruolo della Fnaarc, che da sempre rappresenta, tutela e assiste proprio gli Agenti di Commercio, è quello di essere un solido punto di riferimento cui i rappresentati possono sempre rivolgersi per un concreto supporto nelle questioni più tecniche o più spinose. Per questa ragione venerdì abbiamo chiamato a raccolta tutti gli Agenti di Commercio della Maremma: faremo un focus sulle diverse problematiche ancora aperte, come la battaglia per ottenere una adeguata deducibilità delle automobili acquistate per servizio. Richiesta, questa, che abbiamo ribadito anche in una recente lettera indirizzata direttamente alla Premier Meloni. È tuttavia chiaro che il peso della rappresentanza nei confronti delle istituzioni sortisce tanti più effetti quanto questo risulta più significativo in termini numerici. Per tale ragione invito davvero tutti gli Agenti di Commercio della provincia a partecipare, siano essi iscritti o meno a Fnaarc”.

Il meeting degli Agenti di Commercio della provincia di Grosseto si concluderà con un apericena offerto da Fnaarc-Confcommercio con prodotti dell’eccellenza territoriale a filiera corta, e si terrà venerdì 27 ottobre alle 18 in via Aurelia Nord Km 185/200 (Concessionaria Renault). Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: fnaarc@confcommerciogrosseto.it .