Oltre 3mila spettatori per i concerti di Agnelli e Ron

Ottali: "Molto soddisfatti per la qualità dei concerti e per il luogo, che ha favorito anche la fruizione del centro storico"

Orbetello: Sono oltre 3mila le persone che hanno fruito dei concerti di Manuel Agnelli e Ron, con l'Ensemble symphony orchestra, promossi dall'amministrazione comunale e dal festival "Le crociere" e organizzati da Ad arte spettacoli l'8 e l'11 agosto scorsi.

"Siamo molto soddisfatti di questa versione così particolare del festival 'Le crociere' - dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Orbetello Maddalena Ottali - per la qualità dei due concerti, che sono piaciuti moltissimo proprio per l'alto livello delle performance. Due concerti diversi nel loro genere, che hanno saputo soddisfare le esigenze di pubblici diversi e che sono stati tanto apprezzati. Siamo soddisfatti anche per la location, che sicuramente funziona anche perché è così vicina al centro storico, quindi gli spettatori hanno vissuto il centro sia nelle ore precedenti, che successive agli spettacoli, con vantaggi anche per gli esercenti. La scelta di piazza Giovanni Paolo II, inoltre, ha comportato pochi problemi alla viabilità e pochi parcheggi sottratti alla disponibilità dei cittadini per un tempo davvero limitato". Al pubblico che si è avvicendato nell'area del concerto, che ha potuto accogliere, contemporaneamente, 900 persone nelle due serate, si sono uniti gli spettatori che hanno assistito da piazza della Repubblica o dalla passeggiata sulla laguna: "Potendo godere comunque - dice Lorenzo Luzzetti di Ad arte spettacoli - di una buona visibilità e acustica. Anche per noi organizzatori, il luogo individuato si è dimostrato positivo sia dal punto di vista logistico che per l'affluenza del pubblico, che ha contribuito, insieme agli straordinari artisti coinvolti, all'ottima riuscita delle due serate".

